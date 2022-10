Je suis designer graphique, spécialisé dans le design d'interface digitale, l'iconographie et passionné par la photographie.



J'ai commencé dans le film institutionnel et la cinématique de jeu vidéo AAA. J'ai travaillé notamment dans la réalisation de décors en 3D, la gestion de production artistique avant de me spécialiser dans l'interface utilisateur.