Ali KHADER

Fort de 9 années d’expérience, j’ai occupé divers postes allant de la gestion de grands projets au consulting E-commerce et E-business en passant par la gestion d’une équipe de plusieurs développeurs. J’ai ainsi acquis une large expérience aussi bien technique que managériale. Durant cette période, j’ai pu collaborer sur plus de trois cents projets. Ceci m’a permis de côtoyer divers clients et secteurs d’activité. Disposant d’excellentes aptitudes d’écoute et de communication avec les différents profils ainsi qu’avec les décideurs, je suis apte à résoudre les conflits et gérer les tensions en gardant en point de mire la réussite du projet.



Mes compétences :

Déploiement d’outils

Développement : PHP, SQL, HTML, JAVASCRIPT, Angula

Conception & Modélisation : UML, StarUML, JIRA, Qu

Divers: EPM, SharePoint, MS Project Servers, MS Of

Interlocuteur de référence pour tous les clients O

Méthodes : Agile XP et Scrum

Choix de la solution technologique adaptée

Création et suivi des stratégies digitales

Encadrement et coaching d’équipes

Accompagnement dans la transformation digitale

Conception, mise en œuvre et suivi des statistique

Gestion et coordination des équipes projets

Suivi du projet (budget, planning, KPI’s, Reportin

Management Opérationnel

Méthodologies AGILE XP et Scrum

Gestion de projets (de l’initiation à la clôture)