J ai etudie en tourisme,(gerant+guideaccompagnateur de voyage:educate lde france+cuisine:ecole hotelliere de ouarzazate) ai travaillé dans divers hotels et restaurants et le domaine de cinema ainsi dans les courtsmetrages et les documentaires...actuellement je me suis installé dans le restaurant manar du sud...pour plus dinformation suivi ce lien:Array



Mes compétences :

asisstant decorateur de cinema(ouarzazate-action)

Tourisme

Restauration