Ayant une expérience de plus de 40 ans dans l'industrie (ordonnancement-méthodes -Planning-Production-Approvisionnement- Gestion des stocks) et 12 ans dans les systèmes de management Qualité

ISO 9001 -Environnement 14001 -Audit interne et contrôle qualité du produit.

Ayant exercé la fonction de Consultant en Management selon les normes ISO 9001 et 14001 et accompagné plusieurs entreprises jusqu'à la certification.

En 2017 ,accompagnement de l'entreprise Sogetrap par la mise en place du SMQ selon norme ISO 9001 /2015 et certifié en 2017.



Sociable,aime le travail de groupe et relever les défis .

Accrocheur et bonne endurance.

Aime la lecture et voyages

Ali Lounes



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion de projet

Gestion de la production

RMQ ISO 9001/2008

Consultant ISO 9001/2008

Auditeur ISO 9001/2008 et 14001

Consultant ISO 9001:2015

Accompagnement et mise du SMQ ISO 9001/2015