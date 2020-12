Ali NAIT HASSOU

J'ai 35 ans d'experiences dans le domaine éléctrique

dont 19ans en tant que technicien de maintanance et depannage ,5ans en tant que responable de société individuelle spécialiséé en éléctricité générale installation , dépannage et mise en conformité.

6ans en tant que technicien en installation travaux neufs.

5ans en que résponsable de maintenance .

Gestion d'une équipe ,suivies de maintenance preventive et curative modification et amélioration des installations pour reduire les taux de pannes.

Autre le domaine éléctrique,j'ai des connaissances approfondies dans les domaines:hydraulique,pneumatique,automatisme,régulation , mécanique et éléctronique.