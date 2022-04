Alina CIOTTA

Forte expérience dans le domaine des télécommunications, acquise dans différents postes (gestion de projet, développement produits, architecture, intégration et tests). Capacité d’adaptation et rigueur, sens relationnel et du service client. Connaissance des projets et environnements de travail basés sur des collaborations d’équipes internationales.



Mes compétences :

iOS

UNIX

Android

VoIP (Voice over IP)

UMTS

UML/OMT

SIP

SDL

SAE

Rational ClearQuest

Rational ClearCase

RTP

Perl Programming

OSI

IP

GSM

GPRS

CMMi - Capability Maturity Model Integration

C Programming Language

Advanced RISC Machine (ARM)