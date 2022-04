Aline ANTONOT

Grâce à mes expériences professionnelles en industries agroalimentaires et avec les GMS, en France et au Royaume-Uni, j’ai acquis des compétences en gestion de projet, amélioration continue et réglementation alimentaire. J’ai appris de nouvelles techniques de travail, à gérer des projets complexes et à développer de nouvelles opportunités pour mon entreprise. Je suis intéressée par l’optimisation des processus et outils, afin d’améliorer la performance des entreprises et employés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Office

Bureautique

Développement produit

Cahier des charges

Formulation

Capacité d'adaptation

Product Lifecycle Management

Rédaction de rapport

Leadership

Amélioration continue

Réglementation alimentaire

Résolution de problèmes

Coordination de projets