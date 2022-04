Aline DROUVROY

Après quelques années dans le secteur sanitaire et social, dont quatre en tant que directrice d'établissement, j'ai choisi de me concentrer exclusivement sur le volet RH de mon métier.



Déterminée dans ce tournant de carrière, j'ai complété mes compétences managériales et de gestion par un certificat de compétences "conseil en droit social appliqué à l'entreprise" (cursus de 2 ans au CNAM) et un Master 2 "Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines" à l'IGS en financement personnel.

Je suis aujourd'hui prête à intégrer votre organisation afin de mettre à votre service mes compétences.





Management

Recrutement

Formation

Gestion des compétences et des carrières

Relations sociales : Gestion des conflits individuels et collectifs

Optimisation de la masse salariale

Partenariat et relations clients (internes, externes)