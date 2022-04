Aline FUGERAY SCARBEL

4 ans d'expériences professionnelles dans les domaines de l'économie et des politiques agricoles, du développement local, de l'aménagement du territoire, et de l'aide à l'export pour les entreprises du secteur agroalimentaire.



Compétences en gestion de projets, études - analyse-prospective, conseil aux entreprises, activité journalistique et de veille.



2 ans à l'international (Madrid, Espagne).



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Aménagement du territoire

Animation

Conseil

Développement rural

Economie

Gestion de projets

International

PAC

Recherche

Rédaction