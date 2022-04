Aline-Jeanne MARIE

Bonjour et bienvenue sur ma page,



Intégrer une société, qui entreprend, toujours en quête d’innovation, est le meilleur moyen de révéler pleinement ses compétences, d’évoluer et de progresser dans son projet professionnel.

Je me suis orientée vers des études de marketing principalement pour avoir la chance de me rapprocher du Produit et de comprendre les attentes du Consommateur.

Ce que j'ai alors pu mettre en pratique à travers deux stages de longue durée au sein de Coca-Cola Entreprise. A partir de la, "être le fournisseur préféré de nos clients"est devenu mon credo.

Après avoir obtenu un master Administration des Entreprises à l’IAE de La Rochelle, je me suis dirigée vers la Grande Distribution.

En intégrant Décathlon, j'ai pu commencer du côté Distributeur, notamment sur la gestion d'un rayon, des stocks, des collaborateurs et le conseil aux clients.

Toutefois, ayant un réel attrait pour le métier de chef de secteur, véritable représentant d'une Entreprise et de ses Marques, je me suis dirigée vers Intersnack France.

Grâce à cette Entreprise, j’ai pu me découvrir sur ce poste, avec ses contraintes, ses avantages, ses évolutions.

Confrontée à un secteur historiquement difficile, avec de nombreux défis, il m’a fallu axer mon travail sur la prise de recul, l’initiative, et la saisie d’opportunité. Ainsi, j’ai pu construire un bon maillage client sur le secteur, créer différents projets pour améliorer mon business et développer mes compétences.

Ainsi, j'ai développé 2 projets propres sur mon secteur grâces auxquels je sais me démarquer de mes concurrents et avoir une légitimité face à mes clients.



« La peur et le doute sont les auxiliaires de grandes initiatives »(A.N), aujourd’hui, de nouveaux challenges m’attendent et c’est pourquoi je suis la.



Mes compétences :

Informatique

Détermination et combativité

Analyse et pilotage du secteur

Capacité d'écoute, d'adaptation

Ecoute

Négociation commerciale

Merchandising

Promotion des ventes

Gestion de la relation client

Gestion de budget

Lancement de produits

Stratégie commerciale

Marketing produit