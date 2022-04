Aline JUNG

Conseillère d'entreprise à la CCI de Rochefort et Saintonge . Sur le sud du département 17 pendant 9 ans, actuellement sur le territoire de Saintes.

Ma fonction consiste à accompagner, former, aider les porteurs de projet en création ou reprise d'entreprises ainsi que les entreprises commerciales et de services dans toutes leurs problématiques du métier de chef d'entreprise ainsi que celles de l'entreprise.

Fonction de responsable de la démarche qualité au sein du service création reprise de la CCI, labellisée depuis 8 ans.

Depuis 14 ans j'ai pu acquérir une réelle expertise et je continue régulièrement à me former pour obtenir de nouvelles compétences notamment en Communication et connaissance comportementale.