Alizé GAOU

Diplômée depuis fin Juin 2015 d'un Master en Management et Stratégies des Entreprises, j'ai une récente expérience en tant qu'attachée commerciale dans l'organisation de salons professionnels, notamment pour le groupe Reed Exibitions.



Je souhaite poursuivre ma carrière à travers des missions transverses autour du marketing, de la communication, de la gestion de projets événementiels, et de la relation client.



Etant passionnée d'art de vivre au sens large, d'architecture et de décoration d'intérieur, l'idéal serait pour moi de me rapprocher le plus possible de cet univers. Cependant ma personnalité éclectique me permet de rester ouverte et flexible aux autres opportunités.



Je suis une personne de nature curieuse, aimant apprendre et découvrir de nouvelles choses, de nouveaux concepts, pour ensuite mieux les partager, les faire vivre, et les exploiter au quotidien tant professionnellement que personnellement.



N'hésitez pas à me contacter par message, afin que nous puissions discuter et évaluer ensemble des différentes options pour une éventuelle future collaboration.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Études marketing

Stratégie d'entreprise

Microsoft Outlook

Word

Communication interne

marketing des services

Management commercial

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Communication RH

Formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint