Amélie GUILLON

Ayant soutenu mon doctorat en décembre 2011, je poursuis mon investissement dans la recherche en chimie analytique et environnementale au sein du groupe SUEZ depuis plus de six ans.

Forte de mes expériences dans divers laboratoires de recherche, tels que le LPTC à l'université de Bordeaux, le LBE à l'INRA Narbonne ou à l'Université de Davis (CA, USA), j'ai acquis de solides compétences en traitement d'échantillons complexes, du prélèvement à l'analyse. J'ai pu développer des méthodologies en analyses physico-chimiques (GC-MS, LC-MS, GC/C/IRMS...) et contribuer à l'avancement de problématiques de recherche environnementales.

Dans le cadre de mon poste actuel, je suis chef de projets R&D et m'investis pleinement du montage des projets à leur valorisation, tout en contribuant à leur avancement et leur suivi. De plus, je suis en charge de la plateforme analytique en chromatographie liquide (LC-MS/MS, LC-HRMS (Orbitrap)) et réalise des analyses en chromatographie liquide et gazeuse, dans le but de mettre en place des méthodologies pour le suivi des micropolluants dans les eaux (potables, de surface, usées) et dans diverses matrices (boues, déchets). Ces activités s'inscrivent dans des programmes de recherche et dans le cadre d'assistance technique.



Mes compétences :

Chimie

Environnement

Analyse ultra-trace

Gestion de projet

Eau

Spectrométrie de masse

Chromatographie