Sébastien KUNEJ

Tout récemment embauché au sein d'EDF, je travaille dans la branche production hydraulique. J'ai pour responsabilité une partie de la gestion de la production, de la maintenance et des questions de santé, sécurité au travail.

De plus je peux faire profiter de mon expérience en gestion de projet et maintenance dans les autres domaines de la production électrique (nucléaire, thermique classique).



Mes compétences :

Estimation

Estimation des coûts

Génie des Procédés

Gestion Projet

Hydraulique

Microsoft Project

Ms project

MS Project …

Nucléaire

OPX2

Planification

Raffinage