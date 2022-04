Amélie LAGASSEAU

Oenologue dans la région de l'Entre-Deux-Mers, mon rôle est d'assurer un suivi oenologique cadré d'une clientèle très variée en tout point de vue. En effet, cette région où le contexte économique reste délicat, ma ligne de conduite se base toujours sur l'obtention de produits ayant le meilleur rapport qualité/coût de production.

Attachée à un laboratoire d'analyse accrédité COFRAC et à une structure de distribution de produits et de matériels oenologiques, cela me permet d'assurer des suivis complets et très compétitifs selon les objectifs de chaque viticulteur.

La réactivité de notre entreprise et l'adaptation permanente aux besoins de chacun est sans aucun doute notre plus grande force.



Mes compétences :

Professionalisme

Adaptabilité

Réactivité

Organisé

Rigueur