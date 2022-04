Amélie LAHAYE

Bonjour & bienvenue sur mon profil Viadeo,



Actuellement en Master 2 Logistiques et Achats à l'école de commerce de Brest, je suis également acheteuse (en contrat de professionnalisation) au sein de l'entreprise MICHELIN, site de Vannes, jusque fin septembre 2016.



Intéressée par le secteur de l'industrie, je recherche un poste d'acheteuse ou de manager particulièrement dans ce secteur d'activité.



Dotée d'un bon relationnel, de compétences en management et en achats, je suis dynamique, rigoureuse et m'adapte rapidement. Toujours motivée et enthousiaste, je serai heureuse de mettre mon professionnalisme au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion

Gestion administrative

Relations commerciales

Management

Comptabilité

Achats

Gestion des stocks et approvisionnement

Autonomie

Travail en équipe

Achats responsables

Assiduité

Relationnel

Aisance relationelle

Gestion de la relation client