Amélie LÉPINÉ

Formation dans le tourisme (ESTHUA à Angers) et dans les langues(maîtrise d'anglais, un an aux USA, hypokhâgne).

Compétences informatiques: word, excel, unicamp, aravis, as400, internet,Ulis, Imhoweb.

Savoir faire: accueil, standard, saisie, logistique, gestion administrative et commerciale, relations, management. clients/fournisseurs,management, relations publiques, représentation, communication.

Langues: Anglais courant (oral et écrit), anglais commercial, espagnol (niveau bac)

centre d'intérêts: lecture, cinéma, voyages(Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord...), cours particuliers aux élèves en difficulté.



Mes compétences :

Management

Relationnel

Organisation

Formation