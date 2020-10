Clémence LÉPINE

Marketing:

Construction d’un plan media on-line et off-line

Garantir la puissance et l'émergence des prises de parole auprès du réseau et de l’externe

Collaborer à la mise en place de partenariats avec des créateurs, des marques, des médias

Construction d'opérations commerciales avec la direction des ventes, les bureaux d'achat, les bureaux de style.



Mise en œuvre des dispositifs:

Préparer les briefs pour les agences (communication et média)

Challenger les agences sur leurs propositions

S'assurer de la bonne exécution des projets et du respect des budgets

Promouvoir les actions menées auprès des département internes concernés

Suivi de la concurrence pour nourrir la réflexion de la marque



Analyse des résultats:

Mesurer l'impact des opérations commerciales menées sur les ventes

Mesurer les performances des campagnes via les post-tests pour le off-line, en partenariat avec la Département Marketing Stratégique.

Analyser le suivi des résultats sur l'achat et la stratégie web.



Management & pilotage:

Piloter les budgets en fonction des enjeux et des contraintes internes

Piloter les prestataires et mener les appels d'offre si nécessaire

S'assurer du bon fonctionnement des process dans l'équipe, avec les prestataires et les « clients »



Vous avez un bonne culture du commerce et une forte orientation clients

Vous connaissez le secteur de la grande distribution, de la distribution spécialisée, du luxe, les grandes tendances, les marques et les codes du secteur.

Qualités personnelles : Vous avez le sens de l'initiative, êtes pragmatique. Vous avez un bon sens de la communication, une forte ouverture d'esprit et un profond sens du collectif.

Vous êtes rigoureuse, avez le sens de l'anticipation et de la coordination.



Mes compétences :

Communication

budgets

Customer Relationship Management

front office

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Marketing

Gestion de projet

Distribution

Internet