Amélie MARIANI

Issue d'une double formation en Lettres Modernes et communication, je me suis tournée vers le secteur associatif après plusieurs missions en tant que volontaire dans différentes ONG (ATD Quart Monde, Fondation Virlanie - à Manille - Aides).

Je suis professionnelle du secteur associatif depuis maintenant 15 ans. Au départ j'ai été attachée de presse pour le Téléthon puis rapidement je me suis tournée vers les métiers touchant au développement des ressources. Ma spécificité concerne avant tout les relations et le développement des partenariats avec les entreprises ou fondations. J'aspire aujourd'hui à des fonctions qui me permettent de mettre en place une stratégie visant le développement et les relations avec les grands donateurs afin d'enrichir mes compétences et mettre à disposition mon savoir professionnel.

J'ai une réelle appétence pour les rencontres humaines et une sensibilité particulière aux causes humanitaires en lien avec les enfants, la santé, la recherche et le handicap.



Mes compétences :

Formation prise de parole en public

Formation grands donateurs