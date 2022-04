Amelie Sylviane KONE

Ingénieur en Management. J'évolue dans la Gestion de l'Administration Générale, des Ressources Humaines, des Finances, Stratégie, Organisations et le Leadership.

Je suis en poste à la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) depuis Septembre 2007 d'abord au GIABA à Dakar, Sénégal (Groupe Inter-gouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Institution spécialisée de la CEDEAO), ensuite à la Commission de la CEDEAO à Abuja (Nigéria) et maintenant à l'ARREC en anglais ERERA à Accra au Ghana.

Précédemment j'ai été Cadre des Opérations puis Directrice des Ressources Humaines de CITIBANK Abidjan (Côte d'Ivoire)1996-2002, Directrice des Ressources Humaines et de l’Administration de DEVON Energy Abidjan 2003-2005, Directrice des Ressources Humaines de CITIBANK Dakar (Senegal)2006-2007, Consultante-Manager au cabinet Performance Management Consultante PMC-Côte d'Ivoire 2005-2006; Auparavant j'ai été Chef de Service Etudes et Développement de progiciels à la Société Ivoirienne Raffinage (SIR)de 1986 à 1996 après avoir commencé comme Ingénieur Conseil au Cabinet Time Informatique en 1985-1986



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Administration générale

Communication

Communication interne

Formation

Gestion des compétences

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Inventory

Moyens généraux

Paie

Paie & Administration du Personnel

Recrutements

Relations sociales

Ressources humaines

Leadership

Team building

Stratégie

Organisation