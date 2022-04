Esthéticienne de formation, mon cv s'oriente d'avantage vers l'univers du massage, du spa et de la thalasso.



Mes compétences :

Epilations

Soins du corps

Formation cellu M6

Modelages: californien, amincissant, aux pierres c

Soins du visage

Beauté des mains et des pieds

Maquillage

Conseil et vente de produits

Fidélisation de la clientèle

Développement des outils de communication