Ameline BIONNE

Bienvenue sur mon profil !



Qui suis-je ?



Dynamique et optimiste, je suis une jeune diplômée d'un master 2 en Management des RH, dotée d'une expérience significative dans le recrutement et la gestion des talents.

C'est avec un réel enthousiasme que je souhaite mettre à profit ces atouts.



Ce que j’aime :



Mettre en adéquation les compétences des candidats avec les besoins de l'entreprise, découvrir de nouveaux talents, obtenir la satisfaction des clients internes et celle des candidats.



A bientôt



Mes compétences :

Ressources humaines