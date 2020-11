Amos HOUNSA

Diplômé du master matériaux avancés et management de l'Université Paris Sud 11 et du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, je suis à la recherche de mon premier poste d'ingénieur matériaux. J'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein de Snecma Villaroche où j'ai travaillé sur la qualification de nouveaux fournisseurs d'aciers et de traitement thermochimique. Ce stage m'a permis d'employer les connaissances acquises en sciences des matériaux et de piloter le projet d'introduction (interlocuteur des différents services Snecma et des fournisseurs sur ce sujet). J'ai également effectué des stages de R&D au sein de laboratoire du CNRS et de l'école des Mines Paristech. Ainsi, je dispose d'une large base de connaissances en sciences des matériaux, notamment polymères et aciers, qui me permettront de m'adapter à des environnements industriels variés.



Mes compétences :

Validation industrielle

Gestion de projet

Visual Basic for Applications

Matériaux

Management de la qualité

Assurance qualité

Qualité client