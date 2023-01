Anaëlle FAREU

Sortant dune formation en école de commerce, je me suis rendue compte que ce que mintéressais le plus au cours de mes études était de travailler sur des missions spécifiques ; arriver dans une entreprise avec un ou plusieurs objectifs et mettre en place les procédures et les moyens pour les atteindre. Cette impression a été confirmée à loccasion de mes expériences que ce soit via :

- la pédagogie HEC entrepreneur,

- les stages,

- les missions de consulting,

- le bénévolat.



Je me suis tournée vers les TPE et PME qui sont demandeuses de ce type de compétences. Consciente que nombre dentre elles nont souvent pas les moyens dengager quelquun à temps complet. Je me suis donc orientée vers le temps partagé afin de mettre mes compétences et mes aptitudes au service dun maximum dentreprises, de voir différents cas de figures et de répondre aux attentes multiples et variées dans tout type de domaines.



De nature autonome, polyvalente et abordant les missions sous un angle différent, je suis en mesure de trouver des solutions là où la plupart des gens restent bloqués.



Spécialisée dans le développement commercial :

- aide à la définition dun projet

- vérification de la viabilité dun projet

- création dun plan commercial

- mise en application dun plan commercial

- analyse interne et externe dune entreprise (audit organisationnel)



Cest pourquoi, je publie cette présentation afin détendre mon réseau professionnel et de proposer mes services aux entreprises.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Visual Basic

ERP

Internet

ECommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Merise Methodology