Anaïs ROCHETTE

J'occupe actuellement la fonction de Senior Manager au sein de Capgemini Invent qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation en les aidant à concevoir et mettre en oeuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur compétitivité.



CONTENU DU POSTE

Diagnostic de la situation de lentreprise par le biais danalyses et dentretiens

Identification de leviers doptimisation et émission de recommandations

Mise en œuvre de la transformation opérationnelle en étroite collaboration avec le client



SPECIALITE

Amélioration de la performance commerciale : service client, déploiement CRM, diagnostic de la stratégie commerciale, etc



COMPETENCES :

Gestion de projet

Conduite du changement

CRM

Service client

Langues : français, anglais, espagnol

Capacité à travailler dans un contexte international (Espagne 4 ans, Chine, USA, etc)