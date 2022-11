Après un Master de Direction administrative et financière obtenu en 2009 à l'IAE, j'ai orienté ma carrière vers le contrôle de gestion. Je suis aujourd'hui en poste au Centre Léon BERARD, où jai en charge lanalyse et le suivi des dépenses médicales, la comptabilité analytique, et la participation à lEPRD, le RIA, lENC et le RTC.





Mes compétences :

Tableaux de bord

Économie

Finance

Contrôle de gestion