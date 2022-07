Andre DUBOIS

25 années d'expérience Technico-Commerciale au service des Entreprises

Création d'une société de services en Micro-informatique

Encadrement d'équipes

Maintenance Micro-Informatique, Matériels compatibles PC et Périphériques

Formateur sur Logiciels Bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et Logiciels de Gestion Commerciale, Compta et Paie



Je suis en recherche d'un poste de Technico-Commercial ou de Formateur quel que soit le secteur d'activité sur le Département 66



Mes compétences :

Logiciels de Gestion Commerciale, Compta, Paie

Developpement Commercial

Logiciels Bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

Formation aux Logiciels

Maintenance Micro-Informatique