André PIERRONNET

JADIS ingénieur en process agro-alimentaire, j'ai longtemps géré des projets d'ingénierie en industrie et en bureau d'études dans les domaines de la nutrition santé, de l'eau et de l'industrie pharmaceutique en France et à l'étranger.



AUJOURD'HUI, j'ai créé la société BIOVOLTS, spécialisée en travaux d'électricité générale et biocompatible et en travaux de plomberie en cuivre pour le sanitaire et le chauffage.



L'électricité est un domaine complexe qui s'enrichit tous les jours de nouveaux produits et de nouvelles technologies.

EDISON inventa l'ampoule et VOLTA la pile, aujourd'hui nous utilisons enfin le soleil pour produire notre électricité et diminuer notre impact sur la planète.



Cependant, nous sommes de plus en plus soumis à des perturbations électriques de toutes parts.

Savez-vous que les fils électriques de votre logement, de votre salon, de votre chambre, de vos cuisines et salles de bains ainsi que vos appareils électroménagers sont des émetteurs de champs électromagnétiques ?



Notre organisme réagit dès lors qu'il est soumis à des champs électromagnétiques.



Les micro-ondes de votre four, les ondes de votre téléphone portable, les ondes de votre radio-réveil sont des champs électromagnétiques (CEM).



Un corps soumis à des champs électromagnétiques d'intensité variable REAGIT. Il absorbe ces CEM et peut réagir en chauffant, vibrant, se contractant, modifiant son fonctionnement initial normal.



Le cerveau et le corps humain sont des machines électriques. C'est pour cela que l'examen du cerveau s'appelle un ELECTRO-encéphalogramme. Et ces CEM viennent perturber les ordres de marche envoyés par le cerveau. Dans ces conditions, des pathologies peuvent apparaître : migraines, insomnies, dérèglement hormonal, agressivité, troubles du comportement voire plus grave.



Et ne dormez-vous pas pendant 8h par nuit tous les jours de votre vie (1/3 de sa vie est passée dans son lit !) avec des fils électriques derrière votre tête pour les lampes de chevet, les interrupteurs, etc. ? Votre réveil est à côté de vous la nuit ? Votre portable et le téléphone sans fil aussi ? Et le Wi-fi est activé chez vous ou chez votre voisin ?



Il existe des solutions simples.



BIOVOLTS conçoit et réalise des installations électriques saines dans les pièces de vie de chaque habitation pour éliminer ou diminuer les perturbations électromagnétiques de votre environnement. Il est même possible de couper la pénétration des ondes des antennes relais de téléphones portables plantées en face de chez vous.



Pour toute question, diagnostic, intervention, n'hésitez pas à me contacter et nous en discuterons.



André PIERRONNET

Electricien Biocompatible



Tél : +33 (0)5 57 10 76 11

www.biovolts.fr

E-mail : biovolts33@gmail.com



