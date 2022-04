Capital-investissement cross-border entre les US, l'Europe et la Chine.



Expérience transactionnelle aux US et en Europe, et variée tant en termes de secteur que de type de deal (capital-croissance, LBO), avec une focalisation sur l'accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants en Chine.



Expérience dans le conseil en stratégie.





Mes compétences :

Chine

Conseil

Private Equity

USA