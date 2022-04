Andreia DOS SANTOS BAHRAOUI

Je suis Andreia Dos Santos, Agent Général d'Assurance, je donne de la valeur au temps.

Je vous accompagne sur la retraite et l'avenir de vos enfants.



Je travaille pour Le Conservateur, groupe mutualiste depuis 170 ans.



Je suis spécialisé en gestion de patrimoine et je propose en exclusivité la :

- Tontine, un système d'épargne qui rapporte environ 5% net et qui permet de défiscaliser l'ISF, de transmettre une partie de son patrimoine hors droit de succession, préparer la retraite (du dirigeant) et de protéger sa famille.

- Assurance vie 3.45%, rentabilité parmi les meilleurs du marché

- Protection familiale

- Madelin 3.45%

- PERP 3.70%



Faites le pas, prenons rendez-vous !