Andric CUNHA

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Electronique Informatique Télécommunication



Depuis le 17/09/2009 PROTELCO – FREE (77-26)

Contrat à durée indéterminée

Missions : Prise en charge de la mise en service et le SAV des accès ADSL. Dépannage et assistance. Interventions au domicile des abonnés. Test de bon fonctionnement sur tous les équipements en salle de dégroupage. Expertises de la Boucle locale conjointement avec des techniciens de l’opérateur historique.

Technicien expert Itinérant sur la Seine et Marne puis la Drôme/Ardèche





Jan/Juillet 2009 CT C.A.M (72)

contrat à durée déterminée

Missions : Installation de systèmes d’alarme et vidéo filaire.

Basculement de site en télésurveillance, programmation et essais

Clients : Carrefour, Champion et Carrefour-Market et Particuliers

Formation Aritech Siemens et système incendie.





Mai/Août 2008 S.A MILHEN (78)

contrat à durée déterminée

Missions : Installation de systèmes d’alarme et vidéo dans des agences bancaires et chez des particuliers. Déplacements en IDF.

Formation sur systèmes incendie et vidéo.

Technicien Itinérant Paris - IDF



Oct /Jan 2008 2CM Systèmes (78)

Contrat à durée indéterminée

Missions : Installation de systèmes d’alarme, contrôle d’accès, incendie et vidéo. Installation suivi de formation clients des produits

Dépannage et entretien.

Technicien Itinérant sur toute la France





Mai/juin 2006 Franc Sono, Nemours (77)

Stage de six semaines

Missions : préparation des événementiels, son et lumière, montage, câblage, technique, démontage







Commerce et vente



Août/Février 2003 Marché de Nemours (77)

Vendeur fruit et légumes, contrat étudiant le week-end

Missions : Vente, mise en place et rangement des étalages



Animation



Juillet 2003 Famiparc, Nonville (77)

Employé polyvalent dans un parc d’attraction, contrat d’un mois

Mission : Animation



Industrie



Juillet/Août 2006 DHL Solution, Courtenay (89)

Emploi saisonnier de deux mois, contrat intérimaire

Missions : Conditionnement et manutention





FORMATION



2007 BTS Système Informatique Electronique

Matières étudiées : électronique, physique, mathématiques, informatique, anglais



2005 Baccalauréat STI Génie Electronique





DIVERS



Connaissances en informatique: Nombreux logiciel, Système réseau, internet, langage C, composants interne.

Centre d’intérêts: Informatique, football, guitare, électronique.





Mes compétences :

Vente