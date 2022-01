Angel ALVAREZ CRUZ

A l'écoute active du marché de l'emploi, actuellement je suis en poste en tant qu'ingénieur qualité sur les nacelles.



Avec un background Calcul de structures sur les programmes Airbus, je suis au point pour travailler sur des sujets très techniques tout en tenant compte de la qualité et amélioration continue.



J'ai à la fois des compétences en qualité produit et calcul de structures afin de me diriger vers le management des projets d'envergure internationale.



Issu d'une formation de Mastère spécialisé dans l'Aeronautical Engineering à l'ISAE-Supaero & de l'IPSA spécialisé dans l'aérospatiale j'ai aussi un master chinois en ingénierie aérospatiale (double diplôme Français-Chinois) car je souhaite très fortement continuer ma carrière professionnelle dans cette filière aérospatiale qui me motive énormément par passion propre.



Mes compétences :

Qualité

CAO

Aéronautique

Gestion de projet

Computer-Aided Design

Calcul de structure

Visual Basic for Applications

Catia v5