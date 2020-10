Anne ADRIAANSEN

DERNIERE FORMATION :Certificat APICS CPIM, je souhaite continuer à mettre en valeur mes compétences dans la Supply Chain.



PARCOURS

J'ai été en charge de plusieurs fonctions de SUPPORT logistique, pendant 10 ans, dans un Centre de DISTRIBUTION Européen aux Pays Bas (secteur High Tech).



Ensuite, j'ai eu aussi l'opportunité d'avoir une expérience de 5 ans en gestion commerciale (secteur Meubles et Médecine esthétique) et de 5,5 ans comme COORDINATRICE dans la logistique INDUSTRIELLE en France (secteur Aéronautique). Puis, une expérience de quelques mois comme technicien PLANIFICATION (secteur robotique) et aujourd'hui dans un poste d'interface entre adv et usines pour la coordination de gestion de stock/approvisionnement.



COMPETENCES:

rôle d'interface entre les clients et la production, suivi relance production-fournisseurs, indicateurs de performance, calcul des besoins/ ordonnancement ,lancement, optimisation des stocks, suivi et coordination des flux logistiques complexes/multisites.



preuve d'une grande autonomie, sens d'adaptation , de réactivité, à l'aise dans un environnement multi-culturel, maîtrisant l'ANGLAIS (courant) ,

l'allemand (bon) et le néerlandais (bilingue)..



Points Forts:

autonome

Commerce international

Commercial

Culture

Esprit d'équipe

Europe

Export

Français

International

Logistique

Logistique internationale

Réactivité

Supply chain

Coordination

Organisation