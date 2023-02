Anne-Claire HUCAULT

Diplômée d'une licence professionnelle industrie agro-alimentaire, alimentation spécialité Méthodes et Techniques en analyses sensorielles, et après une solide expérience en tant que chargée de panel au sein de la société ADN marketing BluePanel, j'ai pu développer mes savoirs-faire et savoirs-être dans ce domaine.



Dynamique, passionnée, organisée et polyvalente, j'apprécie le travail en équipe ainsi que le contact avec la clientèle. Bien qu'autonome et rigoureuse, l'échange et le partage de connaissances sont essentiels pour moi. Force de proposition dans la quête permanente de l'amélioration continue, j'élabore de nouveaux process que ce soit dans management ou dans la qualité de mon travail.



Je suis aujourd'hui à l'écoute d’opportunité qui me permettront de prendre de nouveaux challenges et responsabilités afin de réaliser mon projet professionnel.



Mes compétences :

Recrutement

Management

Traitement statistique

Sens de l'initiative

Travail en équipe

Adaptabilité

Analyse sensorielle

Sens du contact

Relationnel