Anne DUFAY

Après une formation de "responsable d'entreprise d'économie sociale et solidaire" proposée par l'association Arobase sur Lyon, j'ai rejoint le secteur du handicap, d'abord en travaillant comme chargée de mission pour deux ESAT, dans le cadre de leur développement socio-économique et aujourd'hui comme directrice d'un ESAT dans le Rhône. J'ai complété ma formation par un master 2 Direction des Organisations Sanitaires et Sociales proposé par l'IFROSS.



Mes compétences :

aide a domicile

Direction d'entreprise

Formation

Insertion Professionnelle

Management

Organisation