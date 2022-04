Anne-Laure SANGUINETTI

Depuis 2006 - Groupe Altran

Responsable des relations presse et publiques

De 2000 à 2006 - Groupe Altran

Reponsable des évenements corporate, des partenariats

- Fondation Altran pour l'Innovation (Tournée,Cérémonie du prix annuel...)

- Conventions des Business managers et des managing Directors, les AG

- Le Forum de recrutement Altran

- Le salon du Bourget

Gestion et négociation de nos 2 partenariats technologiques corporate avec l'écurie ING Renault F1 Team depuis 2002 et avec Solar Impulse, avion à énergie solaire créé par Bertrand

Piccard.



De 1995 à 2000 - Planet Hollywood (chaine de restauration) - Paris et quelques sites en Europe

- Formatrice Hôtesse

- Directrice des ventes (CA annuel 1,7m€)- Paris

pour les marchés corporate (séminaires, soirés, fêtes de fin d'année, le marché du cinéma (avant 1ères, Projections presse..)

et pour le marché TO (négociation avec les agences de voyage, les Tours Operateurs, mise en place des programmes de fidélisation, ...)



Etudes en commerce international - bac+3

Très vite dans le monde du travail