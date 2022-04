Anne LAUVIGE

Animation du reseau existant d'importateurs afin de developper les ventes sur les zones geographiques respectives : relations avec les commerciaux, formation, negotiations avec les acheteurs, rendez-vous centrales d'achat, chaines regionales et independants, visites de points de vente;

Identification des zones prioritaires et prospection directe d'importateurs et distributeurs en fonction du circuit de distribution choisi, des suivi des contacts;

Participation aux principaux salons français et internationaux;

Etablissement du budget et atterrissages;

Recherches de subventions et redaction de dossiers;

Etudes de modification et/ou developpement de produit et packaging, adaptation aux marchés;

Suivi logistique...



Mes compétences :

Luxe

Oenotourisme

Export

Animation de réseau commercial

Formation

Management

Développement commercial