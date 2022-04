Anne LAVERNHE

Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles me permettant de mobiliser mes compétences dans :

- la formation professionnelle (élaboration et mise en œuvre de plan de formation, respect de la législation, gestion des sessions, création de séquences pédagogiques)

- les appels d'offres (rédaction des cahiers de charges, analyse des offres, sélection des prestataires)

- le recrutement (gestion de l'ensemble du processus de recrutement : rédaction et diffusion des annonces, sélection sur CV, conduite d'entretiens, mises en situation ou tests, accompagnement à la prise de poste)

- GPEC (élaboration de fiches de postes/métiers, de référentiels de compétences, de parcours de formation passerelles)

- l'accompagnement individuel au projet professionnel

- le conseil en matière de gestion des compétences

- le management de services et d'équipe

- la gestion de budget



Mes atouts : ma force de travail, mon investissement, mon sens du relationnel et ma capacité d'adaptation



Secteur géographique : une trentaine de km autour d'Amiens



Mes compétences :

Formation professionnelle

Ressources humaines

Recrutement