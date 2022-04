Brigitte VANDAMME-BACHY

Ce qui fait sens pour moi aujourd'hui : accompagner des personnes à des moments clefs de leur vie, lors d'orientations ou de réorientations professionnelles, en période de changement ou de transition, dans des problématiques de gestion de stress ou de prise de décision... Le coaching est un formidable outil qui permet à une personne d'atteindre ses objectifs en s'appuyant sur ses atouts, en s'ouvrant à d'autres possibles... Le bilan de compétences permet de faire le point sur un parcours, d'identifier ses valeurs, besoins, modes de fonctionnement, ses compétences acquises ou à acquérir en vue d'un projet professionnel réaliste et épanouissant.

Mes valeurs : le respect de la personne, la bienveillance, une confiance profonde et très positive dans les potentiels de chacun, la recherche d'authenticité, la transparence, qui facilitent les prises de conscience et permettent à chacun de définir ses propres "ancrages". Ma plus grande joie : voir l'autre trouver sa voie et s'épanouir, en toute autonomie.



Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching de vie

Bilans de compétences, bilans professionnels

Orientation professionnelle

Accompagnement recherche d'emploi

Gestion du stress

Prise de décision