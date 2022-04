Anne LE HENAFF

RELAXOLOGUE PLEINE CONSCIENCE

MAITRE PRATICIENNE REIKI TRADITIONNEL (label Reikibunseki)

Cabinets : Mareil-Marly et St Germain-en-Laye



Le Reiki Traditionnel (dont la traduction signifie "la force de l'esprit" est une pratique entièrement naturelle basée sur l'union de la relaxation et de la méditation.

Cette pratique s'adresse à toute personne désireuse d'atteindre son bien-être naturel.



J' interviens pour les demandes suivantes :

- lutte contre le stress

- ressourcement personnel

- détente du corps et de l'esprit

- douleurs et tensions physiques

- psychomatique (après vérification et accord du médecin) : mal de dos, de tête, ...



La Relaxologie de Pleine Conscience - Méthode Lao-Tseu-Ki® : une pratique pour aller mieux, pour transformer le stress sans partir dans une démarche thérapeutique profonde.



Signataire de la Charte d'Ethique et de Déontologie de la Fédération Française de Reiki Traditionnel, je suis tenue au secret professionnel.



Séances individuelles en cabinet à St Germain-en-Laye/Mareil - en entreprise - à domicile



http://www.reiki-relaxation-78.com



Mes compétences :

Post formations en continu (ex yoga du son)

Diplome Professeur Yoga IFY 1984

ex enseignante spécialisée educ nat

Formation continue et supervision (Institut de Rei

Relaxologue de Pleine Conscience

Reikiologue niv 1certification professionnelle per