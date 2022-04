Anne LECOMTE

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'assistanat de Direction et/ou Gestion et spécialisée dans les appels d'offres publics et/ou privés, autonome, organisée, dynamique, d'humeur constante au travail et toujours désireuse d'apprendre et relever de nouveaux défis professionnels.

Je maîtrise le code comptable et la saisie de la comptabilité sous Sage Coala, Ciel comptabilité, Quadra et pour ce qui est des autres logiciels, le Pack Office, Visio 2003, IE, Safari, Chrome, Mozilla Firefox, Outlook et Navision.

Avant mes expériences dans le domaine de l'assistanat, j'ai eu des expériences professionnelles dans le domaine commercial avec l'intégration de la partie plus sensible du métier, c'est à dire, le phoning.



Mes compétences :

Visio 2003

Sage Coala

Firefox

Windows 7

Outlook / Outlook

Ciel Comptabilité

Office 2003

Office 2010

Google chrome

Internet Explorer

Organisée

Dynamique

Navision

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Coala

Ciel Compta

Microsoft Publisher

Customer Relationship Management

