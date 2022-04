Expérience confirmée dans le domaine des achats et de la gestion de projet

Travailler en réseau dans un environnement matriciel

Anticipation, Réactivité, Rigueur, Ténacité, Relationnel



Mon expérience d’un an à l’étranger, et mes 5 ans de projet export me permettent de me positionner pour toute action nécessitant un niveau en anglais courant.



Mes compétences :

SAP R/3

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel