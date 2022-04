Anne LEVEQUE

Je suis actuellement responsable formation à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées depuis un mois et demi. J'ai terminé ma mission le 31/12/2010 à l'Agence de la biomédecine, anciennement l'Institut Français de la Greffe, organisme du domaine publique, en charge de la formation externe, plus précisément de l'offre de formation diffusée dans le domaine de la santé publique et de la GPEC. Je poursuis en ce moment un Master 2 de l'ingénierie de la formation et des système d'emploi à l'Université de Toulouse.



D'octobre 2009 à avril 2010, j'ai occupé le poste de responsable de la formation dans une entreprise publique du secteur du bâtiment (EPIC CSTB) (800 salariés) à Champs sur Marne également en CDD.



J'ai travaillé durant les 12 dernières années au service RH de JohnsonDiversey en tant que chargée de la formation (externe et interne) et du recrutement des commerciaux (700 salariés), j'ai choisi il y a deux ans de faire un Master en ressources humaines afin de valider mon expérience dans le domaine des ressources humaines.



Mes 10 ans d'expérience dans le domaine de la formation, secteur des industries chimiques, m'ont permis de mettre en oeuvre la nouvelle politique de la réforme et d'y associer la mise en place de la GPEC. En matière de formation j'ai élaboré des plans formation (siège et usines) en rapport avec la politique définie par la direction, gérer les DIF, les CIF, les contrats et périodes de professionnalisation, les périodes de formation suite à un PSE, mis en place des formations, élaboration des programmes, des plateformes de e-learning , veillé à la bonne tenue des déclarations fiscales et aux nombreux changements juridiques qui ont eu lieu ces dernières années.

J'ai également suivi les relations avec les Opca et animé les réunions avec les IRP, organisé et conduit de nombreux projets de formation transversaux notamment entre les usines et les commerciaux, encadré au cours de ces missions une à trois personnes, suivant les projets et une assistante formation.

Dans le domaine du recrutement, j'ai recruté des commerciaux pendant 8 ans dans l'industrie chimique et mis en place les livrets d'accueil ainsi que les parcours d'intégration des nouveaux arrivants.



L'expérience ainsi que ma formation m'ont permis d'acquérir une vraie expertise dans le droit social et particulièrement celui de la formation.



Je suis prête à m'investir pleinement dans les missions qui me seront confiées afin de mener à bien les projets mis en place.



J'ai effectué mon stage de fin d'étude dans la fonction publique territoriale et j'ajoute que je suis bénévole dans un établissement privé tous les samedis matin pour participer et développer les actions d'orientation des jeunes en fin d'étude.



La formation et la gestion des emplois et des compétences revêtent pour moi un caractère social très important qu'on ne peut pas négliger et dont le développement doit même être élargi aujourd'hui au regard de la conjoncture.