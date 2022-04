Anne Lise BASTIAN

Désireuse de relever de nouveaux défis et d’enrichir mon parcours professionnel, la formation d’animateur responsable de projet de développement territorial, que j'ai suivie cette année, a conforté mon souhait de devenir le relais et le lien transversal entre la collectivité et les différents acteurs du tourisme, de l’économie, du monde viticole et du secteur agro-alimentaire.



Je souhaite demain, pouvoir participer et aider à l’émergence d’initiatives locales, sensibiliser et accompagner les professionnels dans leurs démarches, mobiliser et collaborer avec les institutions locales et régionales.



Mes compétences :

Faculté d'adaptation

Organisation

Empathie

Coordination de projets

Coopération et transversalité

Aisance relationelle

Leadership

Gestion d'équipe

Ecoute active