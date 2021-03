Anne-Lise PERRIN

Actuellement Coach événementiel, j'organise séminaires, soirées d'entreprise et évènements privés insolites et originaux dans un cadre exceptionnel au coeur des Alpes.



Issue du secteur médical, j’ai finalement rejoins le domaine qui me passionne depuis toujours, l’organisation d’évènements me permettant de conjuguer compétences d’organisation et créativité tout en m'appuyant sur les qualités de rigueur et d'organisation que le domaine médical m'a enseignées.



Dynamisme, Sourire, Force de proposition, Créativité, Rigueur, Goût du challenge, sont des qualificatifs qui résonnent en moi.





-> Organisation d'EVENEMENTS DE COHESION inspirés du MONDE DE LA SANTE :



S’inspirer des principes ancestraux des médecines naturelles pour les transposer dans la gestion de projet ?

Savez-vous qu'une des clés pour maintenir son corps en bonne santé est le LIEN et la bonne communication entre les cellules.



C’est ainsi que la magie devient possible : Comment transposer les enseignements du corps humain à la gestion de projet et à l’entreprise ?



« Ce qui est en haut est en bas, ce qui est microscopique est en miroir au niveau macroscopique. »



Je vous propose de réfléchir ensemble par différentes ateliers sur la connaissance du fonctionnement de notre corps au service des projets et de l’entreprise :



- Ateliers culinaires : comment nourrir notre corps et nos projets de façon fonctionnelle, le cahier des charges de nos cellules,

- Atelier Herboriste : conception d'élixirs de plantes ou comment optimiser la synergie dans un mélange de principes actifs ou d'hommes.

- Rallye des 5 sens : revenir à l’écoute de nos besoins

- Les valeurs que nous apporte le Sport pour la gestion de nos projets

- La Montagne, les codes et récompenses des sommets.

- Ateliers de Rigologie : la création du lien par le rire.

- Soirées d’entreprise à thème pour CREER DU LIEN.





-> QUI SUIS-JE ?



Pharmacien spécialisée en médecines naturelles ( aromatherpaie, naturopathie, homéopathie, médecine chinoise, phytothérapie), je me suis passionnée par les recherches sur la communication intercellulaire dans le corps humains et la communication du corps avec le milieu extérieur via son système de défense.



J’ai ainsi pu établir un parallèle entre le fonctionnement de notre corps, la communication entre les cellules et le fonctionnement d’une entreprise et de ses équipes.



Je propose ainsi :

- Coaching bien-etre , retrouver l'équilibre de son corps et le lien intercellulaire.

- Coaching projets professionnels (Lancement produits, réorientation professionnelle , …)

- Formations : aromathérapie, homéopathie, naturopathie.

- Ateliers pour renforcer la cohésion et la force identitaire.



Mes compétences :

management

force de vente

pharmacien

Formation

Executive mba

Gestion de projet

Organisation d'évènements