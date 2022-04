Anne LOUBOUTIN

Bonjour



Enseignante-documentaliste depuis 1986, j'ai alterné l'accueil et l'accompagnement des élèves dans le cadre d'établissements plus élitistes avec des établissements d'enseignement professionnel.

Je fais le vœu d'arriver à créer un lieu où tous les partenaires de l'enseignement et les parents pourraient se rencontrer, échanger leurs compétences, trouver des solutions innovantes face à des adolescents de plus en plus en manque d'estime d'eux-mêmes et des médias d'information évoluant très vites ...



Actuellement,je suis dans un lycée professionnel où l'on accueille également des élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Cela me satisfait totalement car j'ai suivi des cours en psychologie à Paris VII-Jussieu (manque à ma licence l'obtention de la biologie !) et ai un goût certain pour le développement personnel, le partage de compétences et talents, ce que j'essaye de faire vivre dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle (associations de vie de quartier etc.).



J'ai également suivi une formation de formateurs et une formation de conseillers pédagogiques qui m'ont permis de donner quelques formations et de pratiquer à plusieurs l'accompagnement de collègues enseignants.



J'ai élargi mes compétences en suivant un cursus de psychologie du travail au CNAM-Paris qui m'a passionné.



Mes compétences :

Psychologie

Documentation

Développement personnel

TICE

Enseignement