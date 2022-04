Anne MAILLET-BOUDEAU

Forte de 15 ans d'expériences dans les domaines de la logistique, de la production, de la gestion de projets, dans la relation clients et fournisseurs et dans l’amélioration continue, j'ai de solides compétences managériales dans le développement et l'accompagnement des équipes et la conduite du changement et de solides compétences en structuration de nouvelles activités.



Mes compétences :

Logistique

Production

Supply chain

Management

Gestion de projet

Conduite du changement

Relation fournisseurs

Relations humaines

Relations clients

Organisation du travail

Management d'équipe et communication

Santé au travail / HSE

Lean Manufacturing

Management de projets