Anne MARAIS

Après un parcours majoritairement consacré à l'aérien, entrecoupé par 3 années dans un grand groupe hôtelier, mes fonctions se sont depuis 20 ans orientées essentiellement sur du Management d'équipes Commerciales, domaine dans lequel je sais apporter expérience, rigueur et dynamisme. Seuls les résultats m'importent, mais je place en priorité les résultats 'humains', qui, s'ils sont atteints, induisent souvent les résultats économiques attendus.

De formation plutôt littéraire (droit et langues), j'ai complété mon cursus de base par une formation en management à l'EDHEC.

A cela, j'ai ajouté une formation diplômante de Sophrologie, qui me permet aujourd'hui de pouvoir enseigner avec bonheur cette discipline.

Pour mon plaisir, j'ai créé mon atelier de peinture, et suivi des cours de design d'intérieur.

Le coaching individuel que je pratique régulièrement auprès de cadres en recherche d’emploi vise avant tout a trouver un équilibre entre développement professionnel et équilibre personnel



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Ecoute

Prise de parole

Empathie

Management commercial

Peinture

Gestion du stress

Transport Aérien

Sophrologie

Management opérationnel