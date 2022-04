Anne MARAIS

L'ouverture sur le monde est une nécessité dictée par l'internationalisation de l'économie et de nos sociétés. Mais l'ouverture aux autres est une autre nécessité, qui doit sous-tendre toutes actions managériales ou commerciales. Mon métier et ma carrière m'ont permis de cultiver les 2, et d'enrichir mon profil commercial et managerial par une formation en Sophrologie, et par d'autres modes d'expression comme la peinture et le théâtre.

Je souhaite aujourd'hui utiliser ces atouts pour transmettre mes valeurs et mon expérience via le théâtre d'entreprise. L'accompagnement du changement, l'acceptation des évolutions d'une entreprise, le management des équipes en situation de stress , seront abordés de façon interactive et ludique pour mieux comprendre et accepter le monde de l'entreprise aujourd'hui.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Management de transition

Commercial

Coaching

Aviation

Sophrologue Communication Gestion du Stress

Bénévolat

Hôtellerie de luxe

Bricolage

Peinture

Etat Unis

Voyages

Théâtre et Théâtre d'entreprise