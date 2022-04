Jennifer PANISSET

De formation initiale de juriste en droit et gestion d'entreprise, j'ai aussi acquis de par mes expériences professionnelles des compétences en matière comptable et de gestion.



Ces compétences pluridisciplinaires me permettent d'occuper des postes assez complet dans des petites et moyennes structures :

- gestion d'équipe..

- gestion de la comptabilité jusqu'à l'établissement complet du bilan et du compte de résultat.

- mise en place et suivi de gestion analytique.

- établissement de budgets prévisionnels.

- ressources humaines : gestion de la paie et des contrats, déclarations fiscales et sociales, établissement des plans de formation...

- mise en place de nouveaux logiciels de comptabilité/gestion.



Autonomie, rigueur et capacité de travailler en équipe avec diplomatie sont nécessaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit

Droit des affaires